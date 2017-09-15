Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün Faliyetleri

Aile ve Sosyal Politikalar Hakkari İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Yüksekova ilçesinde aile ziyaretlerinde bulundu.



Bildirici, Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İdris Turan ve kurum personelinden oluşan ekip ile Güngör Mahallesi'nde yaşayan ve terör saldırılarında evi zarar görerek, barakada yaşamını sürdüren Emrah Taş'ın ailesini ziyaret etti.



Ailenin sıkıntılarını dinleyen ve bir süre aile ile sohbet eden Bildirici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin durumunu öğrendikten sonra sosyal, ekonomik destek ekiplerini aileye yönlendirdiklerini söyledi.



Ailenin ziyareti konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı olduğunu belirten Bildirici, "Bu konuda hem bakanımızın hem de valimizin hassasiyeti var. Basına düşen haberleri ihbar kabul edip bir şey beklemeden geliyoruz. Aileyi dinleyeceğiz. Ne tür bir yardımımız olur, oğlu askere gidecekse çocukları için nasıl bir yardım verebiliriz onu Sosyal Hizmet Merkezimizle koordineli şekilde planlayacağız." dedi.



Evle ilgili yapılabilecek yardımlarla ilgili diğer kurumlarla da görüşeceklerini kaydeden Bildirici, gerekli olan inşaat malzemeleri konusunda da çalışma yapacaklarını anlattı.



Sokağa çıkma yasağı bittikten sonra yaklaşık bir yıldır Sosyal Hizmet Merkezi tarafından psiko-sosyal destek hizmeti yürütüldüğünü aktaran Bildirici, şöyle devam etti:



"8 binden fazla aileye ulaştık. Tek seferlik yardımlarımızdan yararlanan ailelerimiz oldu. Bu ailemize de yine psiko-sosyal destek çalışmaları esnasında tek seferlik bir yardımımız olmuş. Aileleri yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyaret ediyoruz. Ne tür ihtiyaçları varsa imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışacağız. Çalışmalarımız Yüksekova'da devam ediyor. İlçede 6 bin 170 aileye yardım sağlamış durumdayız. 23 milyon lirayı aşkın Yüksekova'da mağdur ailelere yardımda bulunmuşuz. Alan taramalarına tekrar başlayacağız."



Bildirici, ardından 6 Eylül'de Terör örgütü PKK mensuplarının Çobanpınar köyü kırsalında enerji hattında çalışma yapan VEDAŞ işçilerine yönelik saldırısında hayatını kaybeden Sabri Özdel'in Esenyurt Mahallesi'ndeki ailesini de ziyaret etti.