HAKKARİ Ahıra damından giren ayı, 45 koyunu telef etti Ahıra damından giren ayı, 45 koyunu telef ettiHAKKARİ'nin Kaymaklı köyünde, damdan ahıra giren ayı, 45 koyunu telef etti.

Ahıra damından giren ayı, 45 koyunu telef etti

HAKKARİ'nin Kaymaklı köyünde, damdan ahıra giren ayı, 45 koyunu telef etti. Ayının, kapıyı kırarak, ahırdan çıkıp, gözden kaybolduğu belirtildi.

Kent merkezinde 40 kilometre uzaklıktaki Kaymaklı köyünde çiftçilik yapan Adil Alpsar, kendisine ait küçükbaşları otlattıktan sonra ahıra koydu. Gece saatlerinde ahırın damını kazarak, giren ayı, içerideki hayvanlara saldırdı. 50 küçükbaştan 45'ini telef eden ayı, 5'ini de yaraladı. Ayının, kapıyı kırarak, ahırdan çıkıp, gözden kaybolduğu belirtildi. Adil Alpsar, sabah ahıra gelince şok yaşadığını ve çok üzüldüğünü söyledi. Alpsar, "Köyde tarım ve hayvancılık ile uğraşıyorum. 10 nüfusum var. Tüm geçim kaynağım küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Ayı, gece ahırın damını kazarak içeri girmiş. İçeride bulunan hayvanları telef ettikten sonra kapıyı kırarak dışarı çıkmış. Bu telef edilen koyunların kuzuları ne olacak? Onlar da ölecek. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA