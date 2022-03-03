Hakkari AFAD İl Müdürü Karadeniz'den "Deprem Haftası" bilgilendirmesi - Haberler

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Hakkari AFAD İl Müdürü Karadeniz'den "Deprem Haftası" bilgilendirmesi

AA, Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari AFAD İl Müdürü Karadeniz'den

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında basın mensuplarını bilgilendirdi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Bu hafta içinde yapılacak çalışmaları anlatan Karadaniz, yaşanabilecek her türlü afete karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Öğrenciden, memura, sağlık çalışanından ev kadınlarına kadar toplumun her kesimine yönelik eğitim programları düzenlediklerini ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu:

"Hakkari depremde riskli iller arasında yer alıyor. Tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor. Olası afetlere karşı hazırlıklıyız. 2022 yılı tatbikat yılı ilan edildi. Bu kapsamda çeşitli okullarda deprem tatbikatları gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'deki tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Deprem Haftası, Karadeniz, Hakkari, AFAD, Güncel, Haberler

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