İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim terör sebebiyle bir şekilde görevden aldığımız ve kayyumlarımızı göreve getirdiğimiz belediyelerde 2,3 milyar liralık yatırım yapıldı. Yollar, asfaltlar, çocuk parkları, su, isale hatları, kanalizasyonlar, altyapı, üstyapı, spor kompleksleri, sahalar, yeşil alanlar, her taraf imarla buluştu." dedi.



Soylu, Hakkari Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu ülkenin hedeflerine, umutlarına, yarınlarına dolu dizgin gittiğini belirtti.



"Birliğimizi parçalamaya çalıştılar ama en önemlisi zihnimizi parçalamaya duygularımızı parçalamaya çalıştılar." ifadesini kullanan Soylu, şunları söyledi:



"Terör örgütleri eliyle ülkemize, milletimize, yarınlarımıza karanlık gibi, kabus gibi çökmeye çalıştılar.

İstemediler, çocuklarımız yarınlarına umutla baksın. İstemediler üniversitelerimiz, liselerimiz, ortaokullarımız, ilk okullarımız, ana okullarımız şenlensinler.

İstemediler, horonlarımız, halaylarımız, zılgıtlarımız bir olsun. İstemediler tarihimiz, medeniyetimiz, ahlakımız, geleneğimiz, göreneğimiz, değerlerimiz bir olsun. İstemediler ki hedeflerimiz 2023'ümüz, 2053'ümüz, 2071'imiz bir olsun. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, biz bugünün milleti değiliz, biz bin yıldır bu topraklarda bizi biz bilen, bizi kardeş bilen, bizi gelecek bilen, bizi umut bilen büyük bir milletiz."



"Huzurumuz yükseliyor, çocuklarımız yarına daha güvenle bakıyor"



Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu'yu, Anadolu'yu, Balkanları, Kafkasya'yı Orta Asya'yı bir kaosa sokmaya çalışanlara, "Yeter. Artık milletlerimizle oynamayın" diyen büyük bir anlayışın temsilcisi olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin bu gücü sandıktan ve demokrasiden aldığını kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki süreçte en önemli dayanağımız budur. Birliğimize ülkemizin gelişmesine, bu bölgede Hakkari'den Şırnak'a kadar, Ağrı'dan Ardahan'a kadar, Erzurum'dan İzmir'e, Antalya'ya kadar, her yerin gelişmesine ve huzurun hep birlikte olduğu bir Türkiye'ye adım atacağız. Bilmenizi istiyorum, huzurumuzu yükseltmeye daha yeni başladık. Cizre'de Yüksekova'da Şemdinli'de, Çukurca'da gecenin saat 11, 12'sine kadar insanlarımız huzur içerisindeler. Esnafın dükkanları cıvıl cıvıl, alışverişleri yükseliyor. Mardin'de Van'da geçen senenin iki katı kadar turist bu bölgeye geliyor. Huzurumuz yükseliyor, çocuklarımız yarına daha güvenle bakıyor."



Hayvancılık ve ticaretin daha da gelişeceğine işaret eden Soylu, "Daha yeni başladık. Bu bölgenin cazibe merkezi olmaya, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyanın cazibe merkezi olma konusundaki irademiz daha gelişecek." dedi.



"Bu ülkenin huzurunu terör örgütüne parçalatmayacağız"



Bölgede yürütülen terörle mücadeleye de değinen Soylu, "Bu ülkenin huzurunu terör örgütüne parçalatmayacağız. Onlara gerekli dersi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



"Terör örgütü ve onun siyasi partisi HDP, demokrasiyi istismar etti. Buradaki insanlarımız oylarını verdiler, hizmet etsinler, imar getirsinler, şehirleri geliştirsinler diye.

Çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız yarına daha umutla baksınlar diye. Peki ne yaptılar. Gelen kaynakları PKK'ya aktardılar, teröre aktardılar." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gelen kaynakları birliğimizin ve beraberliğimizin ortadan kalkmasına aktardılar. Gelen kaynakları demokrasi değil tam tersi demokrasi dışı güçlerin burada hakim olmasını sağlamaya çalıştılar.

Çocuklarımızı, sizin çocuklarınızı aldılar terör örgütüne taşıdılar. 13,14,15,16 yaşındaki genç kızlarımızı onlara, kötü emellerine alet etmeye çalıştılar. Onların terörist olmasına çalıştılar. Oysa burada bulunmamızın bir sebebi var. Biz kızlarımızın doktor olmasını istiyoruz, biz çocuklarımızın mühendis olmasını istiyoruz, onların öğretmen olmasını istiyoruz, biz onların mimar olmasını istiyoruz. Biz onların bu ülkede her insan gibi 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım' diye başı dik ve onurlu bir şekilde bu ülkenin vatandaşı olmasını istiyoruz. Terör örgütüne karşı mücadelemiz budur."



"2.3 milyar liralık yatırım yapıldı"



İçişleri Bakanı Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerin yürüttüğü çalışmalara ilişkin de "Bizim terör sebebiyle bir şekilde görevden aldığımız ve kayyumlarımızı göreve getirdiğimiz belediyelerde 2,3 milyar liralık yatırım yapıldı.

Yollar, asfaltlar, çocuk parkları, su, isale hatları, kanalizasyonlar, altyapı, üstyapı, spor kompleksleri, sahalar, yeşil alanlar, her taraf imarla buluştu." değerlendirmesinde bulundu.



"Ankara'nın İstanbul'un yatırım ne kadar hakkıysa, Hakkari'nin daha çoktur, daha çoktur." diyen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Biz emrinize amadeyiz, 24 saat. Bu kardeşinizin Hakkari'ye bu yıl içerisinde 17'nci gelişi. Terör bitecek inşallah. 170 defa geleceğim. Bin 700 defa geleceğim.

Artık kızlarımız ve çocuklarımızın terör örgütüne katılmadığı ayları hep birlikte yaşıyoruz. Bu bizim için en önemli onurdur.

Bilinki 2017, 2016'dan çok güzel oldu, 2018 de 2017'den daha güzel olacak."



"Hakkari Erdoğan'ı bekliyor"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da Hakkari'nin bugün Cumhurbaşkanı'nı, AK Parti Genel Başkanı'nı beklediğini belirterek, "Hakkari bugün, 'dünya beşten büyüktür' deyip sadece kendi ülkesindeki insanları, sadece dünyadaki mazlumları değil, sadece ümmetin hakkını değil, dünyanın unutulmuş ülkelerinin hakkını değil, dünyada öteki sayılan, ezilen herkesin hakkı için mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor." dedi.



Kavakcı, "İnsanların ötekileştiği, Alevi, Sunni, Kürt, Türk diye insanların birbirine düşürüldüğü, irticacı diye muhafazakar insanların etiketlendirildiği 28 Şubat dönemi de geride kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.