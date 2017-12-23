Hakkari 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mesele Kürt meselesi, Türk meselesi, Arap meselesi değildir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mesele Kürt meselesi, Türk meselesi, Arap meselesi değildir. Mesele topyekün coğrafyamıza ve medeniyetimize dönük bir saldırı altında bulunuyor olmamızdır. Biz ne kadar kendi içimizde bölünürsek bu saldırının başarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü terör örgütü işte bu senaryonun gönüllü figüranlığına, kuklalığına taliptir. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hakkari 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçen ay Irak-İran sınırında yaşanan depremde ilk yardıma koşan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.
Türk Kızılayı, AFAD, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle tüm imkanları seferber ederek deprem bölgesine gidildiğini anlatan Erdoğan, "Şayet Kuzey Irak yönetimi birilerinin gazına gelip yanlış bir yola sapmamış olsaydı emin olun bugün orada yaşanan sıkıntıların hiçbiri yaşanmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, "Mesele Kürt meselesi, Türk meselesi, Arap meselesi değildir. Mesele topyekün coğrafyamıza ve medeniyetimize dönük bir saldırı altında bulunuyor olmamızdır. Biz ne kadar kendi içimizde bölünürsek bu saldırının başarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü terör örgütü işte bu senaryonun gönüllü figüranlığına, kuklalığına taliptir. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır." diye konuştu.
"Hakkari yoksa biz de yokuz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlik olduğumuzda ne kadar güçlüysek, ayrı olduğumuzda da o kadar tehdit altında olduğumuzu biliyoruz." ifadesini kullandı.
"Hakkari seninle gurur duyuyor" tezahüratları üzerine de Erdoğan, "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Maşallahınız var. Gençler, şunu unutmayın, Türkiye yoksa Hakkari de yok. Hakkari'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu böyle biliniz." şeklinde konuştu.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun için biz ne diyoruz, tek millet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, 80 milyon tek millet. Ayrılmak, bölünmek yok. İki, biz ne diyoruz, tek bayrak. Bizim bayrağımız şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldızlar şehitlerimizin ta kendisi. Üç, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Asla bu vatanımızı kimseye böldürtmeyiz. Vatanımızı bölmeye çalışanlar karşısında, güvenlik güçlerimizle, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, hep birlikte bizleri bulurlar. Biz F16 oluruz, helikopterlerimizle, tankımızla, topumuzla onları nasıl açtıkları çukurlara gömdüysek, bundan sonra da mağaralarına kadar kovalarız. Çünkü benim Hakkari'deki kardeşimin huzurunu kaçıramazlar. Yetti artık, yetti. 35-40 yıldır bu ülkede bu milletin huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacak."
"Birleşmeye, büyümeye, kenetlenmeye ihtiyacımız var"
Rabia işaretindeki "tek devlet"in anlamını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Rabiamıza sahip çıkacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aksi takdirde inanın bana hiçbirimizi bu coğrafyada tek gün dahi barındırmazlar. Sınırlarımızın hemen dışında olup bitenler bizim için en büyük ibrettir. Bizim bölünmeye, küçülmeye, birbirimizi yıpratmaya değil, tam tersine birleşmeye, büyümeye, kenetlenmeye ihtiyacımız var." dedi.
Erdoğan, bu nedenle çocukların terör örgütlerinin elinde heder olup gitmemesi, en iyi öğretimi alması, en iyi mesleklere sahip olması için uğraştıklarını belirterek, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinin yolunun da buradan geçtiğinin altını çizdi.
"Hakkari'de üniversite mi vardı? Hakkari'ye üniversiteyi kim getirdi?" diye soran Erdoğan, bu çalışmaları bölge vatandaşlarına olan sevgileriyle gerçekleştirdiklerini vurguladı. Erdoğan, çocuklara verdikleri değerle birlikte okulların sayısının her geçen gün arttığını anlattı.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bölgemizi bölüp parçalamaya çalışanlara bir bakın. Kendi birlikleri, bütünlükleri konusunda en küçük bir tehdide, söze, imaya dahi tahammülleri olmadığını görürsünüz. Peki onlar kendi birlikleri, beraberlikleri konusunda bu kadar hassasken bizi 40 parçaya ayırmaya çalışmaları çıkarları öyle gerektiği için mi?
Şu anda bu salonun dışında salonun içi kadar Hakkarili kardeşim var. İşte bu nedir, bu bir aşktır. Allah aşkınızı daim kılsın. Onların çıkarı bölücülükten geçiyorsa Hakkari'yle birlikte bizim çıkarımız da tevhidden, vahdetten, ortak bir gelecek inşa etmekten geçiyor. Gerçek bir millet, devlet olmak, gerçekten şahsiyetli, onurlu bir birey olmak kolay değildir. Hele günümüzün şartlarında bu duruşu sergilemek gerçekten çok büyük fedakarlık, mücadele gerektiriyor."
"İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak demokrasi ve ekonomiyi güçlendirdikleri ölçüde bağımsızlığa ve geleceğe daha büyük bir kararlılıkla sahip çıkma imkanını da bulduklarını aktardı.
Erdoğan, yıllarca unutturulmak istenen tarihi, kültürü, medeniyeti, hasletleri birer birer hatırlatmaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"İşte o zaman gördük ki uzun zamandır bize 'yapamazsın, edemezsin, başaramazsın' dedikleri ne varsa hepsini de yapabiliyoruz. İşte Kudüs'le ilgili yaşanan durumda, ne yaptık, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak İstanbul'da tüm üyelerimizi davet ettik ve yaptığımız bir haftalık çalışmayla Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte o olumsuz kararını 128 üyeyle tersine çevirdik. Demek ki iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır.
Ülkemizin ufkunu Edirne ile Kars arasına sıkıştıranları, hatta bunu bile çok görüp terör örgütleri eliyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi adeta muhasara altına alanları tepeleyip gerilettikçe aslında önümüzde koskoca bir dünya olduğunu gördük. Belgesellerde, kitaplarda, dergilerde gözümüze çarpan ve bize hiç yabancı gelmeyen coğrafyaların, insanların aslında tarihimizin ve gönlümüzün tam ortasında yaşadığını fark ettik. Hakkari'yle Saray Bosna'nın aynı olduğunu, Şırnak'la Trablusgarp'ın farkının bulunmadığını, Diyarbakır'la Kırım'ın kardeş olduğunu unutturmak için bizi iç meselelerimizle boğmaya çalıştıklarını kavradık."
Erdoğan, bugün Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada böylesine dik durabilmesinin bu hakikatleri millete göstermeleri sayesinde olduğunu vurguladı.
"Amerika bir kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ve Irak'taki kardeşlerimize sahip çıkarak, sahada bilfiil yanlarında yer alarak işin çok farklı yerlere gitmesinin önüne geçtik. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yönündeki girişim de bölgemizle ilgili oyunun bir parçasıdır. Biz elimizden geleni hamdolsun yaptık. Konuyu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak çözüme kavuşturduk. Ardından dost ülkelerle beraber meseleyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürdük." diye konuştu.
Erdoğan, bu süreçte Hristiyan dünyasının lideri konumundaki Papa'yı bizzat arayarak devreye soktuğunu, Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanı olan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'u, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i de arayarak devreye soktuklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun işte netice hasıl oldu. Dünya 5'ten büyük mü? Birden büyük mü? Daha büyük değil mi? Amerika bir kaldı, bunun yanında dünya karşısında kaldı. İstikamet sahibi Müslümanlar ve ahlak sahibi tüm insanlık olarak mücadelemizi sürdürdüğümüz her gün, bu zulüm düzeninin sonuna bir adım daha yaklaştığının işaretini görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Notlar
Kongrenin yapıldığı salonun girişinde "Sayın Cumhurbaşkanım kutsal Kudüs size emanet, Hakkari de size emanet, siz de Allah'a emanet olun", "Sayın Cumhurbaşkanım Hakkarimize alternatif karayolu istiyoruz" ve Kürtçe "Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Hakkari'ye hoş geldiniz" pankartları dikkati çekti.
Kongrenin yapıldığı salonun içinde ise "Kudüs'ün hamisi Sayın Cumhurbaşkanımız, Kudüs'ü fetheden komutanların şehrine hoş geldiniz", "Pensilvanya'nın ABD'si varsa senin de Hakkarin var Reis", "Bu sevdanın arasına Sümbül Dağı bile giremez", "Biz İslam'ı Mekkeli bir yetimden, siyaseti Rizeli bir yiğitten öğrendik", "Yüksekova'ya güven, Reis hepimiz seninleyiz" pankartları asıldı.
Kongreye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ravza Kavakcı, Öznur Çalık ile milletvekilleri de katıldı.
Programın sonunda AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı hediye edildi.
(Bitti)