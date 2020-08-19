HAKKARİ 13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
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HAKKARİ 13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyorHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Necati Düzen (45), şeker hastalığı ve eklem romatizması nedeniyle 13 yıldır yürüyemeyen eşi Münire Düzen'in tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

19.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:22

13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Necati Düzen (45), şeker hastalığı ve eklem romatizması nedeniyle 13 yıldır yürüyemeyen eşi Münire Düzen'in tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Necati Düzen, sürünerek ettiği için dizlerine sünger bağladığı eşi için akülü araç istiyor.

Kadına yönelik şiddet olayları gündemden düşmezken, Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Necati Düzen, 23 yıllık evli olduğu Münire Düzen'e örnek bir vefa örneği sergiliyor. 15 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Düzen, şeker hastalığı ve eklem romatizmaları nedeniyle 13 yıldır elleri ve ayaklarını kullanamayan eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıp, eşinin rutin bakımını yapıp, ihtiyaçlarını karşılayan Necati Düzen, eşi için verilen engelli aylığı ile geçimini sağlıyor. Düzen, çamaşır, bulaşık yıkayıp, yemek yapıyor.

Necati Düzen, sürünerek hareket eden, bu nedenle sünger bağlamasına rağmen dizleri ve bacakları zarar gören eşinin durumunun kendisini çok üzdüğünü belirterek yetkililerden araç talep etti. Necati Düzen, "Eklem romatizmaları nedeniyle eşim ellerini kullanamıyor, yürüyemiyor. Banyosunu yaptırıp, saçlarını tarıyorum. Evin ihtiyaçlarını gidermek ve onu mutlu edebilmek için de elimden gelini yapıyorum. Maddi durumumuz iyi değil. Eşimin tedavi edilmesi ve akülü araçla dışarı çıkıp acı çekmeden gezmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

HAKKARİ 13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Kaynak: DHA

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