Hakka Yakarış" temalı panel düzenlendi
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Hakka Yakarış" temalı panel düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hakka Yakarış" temalı panel düzenlendi.

14.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:29
Hakka Yakarış

7 Üniversitesinde "Hakka Yakarış" temalı panel düzenlendi.


7 Aralık Üniversitesi ile ile Yoksullara Yardım Vakfı (YOYAV) tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Hakka Yakarış" temalı bir panel gerçekleştirildi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen panelde Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şaşa "İnanma-Dua İlişkisi", Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ağkuş ise "Kur'an'da Yakarış" isimli sunumlarını yaptılar. - KİLİS

Kaynak: İHA
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