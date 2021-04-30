HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: "Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz"
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HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: "Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

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HAK İŞ Başkanı Mahmut Aslan: "1 Mayıs'ı ruhuna uygun şekilde, ideolojik mücadelelerin aracı olmaktan öte, çalışanların sorunlarının konuşulduğu, tartışıldığı, taleplerimizin ortaya konduğu ama bunu yaparken de barışçıl bir dille, barışçıl bir yaklaşımla gerginlik oluşturmadan, toplumu 1 Mayıs'tan uzaklaştırmadan, toplumla emek arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek bir modeli gerçekleştirdik"

HAK İŞ Başkanı Mahmut Aslan: "Gerçekten biz 1 Mayıs algısını da değiştirdik. Bizim dışımızdaki bu anlamda bizim gibi hassasiyet gösteren kuruluşların da çabalarıyla yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz."

HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: 'Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz'
HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: 'Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz'
HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: 'Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz'
HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: 'Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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