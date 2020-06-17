Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2020 Ana Kararnamesi
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2020 Ana Kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesi kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2020 Ana Kararnamesi
17.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:07

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesi kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Kararnameye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Soner Gül Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına, Zile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadriye Turan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Başer Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Mersin Hakimi Murat Ilgaz Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı Alicenk Düzgün Muğla Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Bayrakdar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muzaffer Seher Kaplan ise Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

Adana Vergi Mahkemesi Başkanı Şebnem Erdoğan'ın Adana Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanı Beyhan Tiryaki'nin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Adana İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun'un Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak ataması yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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