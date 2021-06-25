Hakimler ve Savcılar Kurulu 2 suça ilişkin ihtisas mahkemelerini belirledi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu 2 suça ilişkin ihtisas mahkemelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2 suça ilişkin ihtisas mahkemelerini belirledi
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, "terörizmin finansmanı" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına bakacak mahkemeleri belirledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, "terörizmin finansmanı" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına bakacak mahkemeleri belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "terörizmin finansmanı" suçuna ilişkin açılacak davalara ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu illerde bu mahkeme, birden fazla dairenin bulunduğu illerde ise 2 numaralı ağır ceza mahkemesi, Diyarbakır'da 4 ve 5 numaralı, İstanbul'da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemeleri bakacak.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçuna yönelik davalarda ise asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu yerlerde bu mahkeme, birden fazla dairenin bulunduğu yerlerde ise 2 numaralı asliye ceza mahkemesi görevli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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