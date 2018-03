Şanlıurfa'da bireysel iş hukuku meslek içi eğitim çalıştayı düzenlendi. Türkiye genelindeki hakimler, Şanlıurfa'da buluştu.

Şanlıurfa'da bir çok ilden hakimin katıldığı bireysel iş hukuku meslek içi eğitim çalıştayı düzenlendi. Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi Başkanlığı tarafından özel bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, çalıştayın konusu olan bireysel iş hukuku meslek içi eğitimi ile ilgili bilgi verdi.

Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil ise "Adalet Akademisi Başkanı olarak dört yılımı doldurdum. 4 yıl boyunca cumhuriyet tarihinde görülmemiş çok sayıda hakim ve savcı aldık. Toplamda şu an meslekte olan 8 bin 166 hakim ve savcı aldık. Değişen şartlar, değişen birçok şey olduğu için yargının da kendisini güncellemesi gerekiyor, çünkü yargı toplumla birebir orantılıdır. Eğer yargı kendini geliştirmese, toplumun gerisinde kalırsa zamanla sıkıntılara yol açabilir. Hayatın her alanında bu böyledir. Daha doğmamış bir çocuğun perspektifinden, kırk yıl önce ölmüş birisinin olayından, yani hayatın her alanıyla ilişkili çok önemli kararlar veriyorsunuz. Barışın ve huzurun sağlanmasında en önemli etkenlerden biriside yargı düzeyinin kaliteli olmasıdır" dedi.

HSK üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da, "Ekonomik doğrularla alakalı ve kendine özgü bir hukuk olması lazım. En temel ilkemiz olan işçi koruma yetkisidir. Gelinen noktada şunu görüyoruz, sadece işçiyi korumakla yetmiyor. İşletmeyi korumadan işçiyi korumanın bir anlamı yok. İlk önce işletmeleri koruyacağız, ondan sonra işçiyi koruyacağız. Bu dengeyi de sağlamak için ortam zemini oluşturmak lazım. Artık iş hukuku yaşayan bir hukuk ve sürekli de değişen bir hukuktur. Gerçekten uğraşmamız gerekiyor. İnşallah yargı camiamız adına verimli olur" diye konuştu. Toplam 3 gün sürecek çalıştay, çeşitli oturumlarla devam edecek.

Programın ilk gün açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, HSK üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay üyeleri Ahmet Yener ve Ömer Faruk Herdem ve Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil ile bir çok ilden gelen hakim ve savcılar katıldı. - ŞANLIURFA