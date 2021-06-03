Hakime, "Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın" deyince 100 kilometre uzaklıktaki adliyeye gönderildi
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Hakime, "Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın" deyince 100 kilometre uzaklıktaki adliyeye gönderildi

Hakime, 'Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın' deyince 100 kilometre uzaklıktaki adliyeye gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kendisini tatil gününde cep telefonundan mesaj atarak uyaran hakime, "Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın" yanıtını veren İzmir Adliyesinde görevli zabıt katibi, 6 ay boyunca İzmir Adliyesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karaburun Adliyesinde görevlendirildi.

Kendisini tatil gününde cep telefonundan mesaj atarak uyaran hakime, "Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın" yanıtını veren İzmir Adliyesinde görevli zabıt katibi, 6 ay boyunca İzmir Adliyesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karaburun Adliyesinde görevlendirildi.

İzmir Adliyesinde görevli bir hakim, iddialara göre; 25 Nisan 2021'de saat 19.39'da gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle cep telefonundan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı. Tatil gününde uyarı alan zabıt katibi ise hakime, "Çocuğumu Covid testine getirdim. Siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum" mesajıyla yanıt verdi.

Yanıttan rahatsız olan hakim de katibe, "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem. Sizi tekit etmiyorum. Yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın. Amiriniz olarak sizi uyarıyorum" diye yanıt verdi.

"Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın"

Hakimin uyarısına karşılık zabıt katibinin, "O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabı ise olayı daha da alevlendirdi. Yaşananlar üzerine kendisine saygısızlık yapıldığını savunan hakim, katip hakkında tutanak tutarak İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna gönderdi. Şikayeti görüşen komisyon, zabıt katibinin 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesinde görevlendirilmesine karar verdi.

Zabıt katibinin, yaşanan olay sonrasında İzmir Adliyesinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karaburun Adliyesinde görevlendirilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sosyal medya kullanıcıları karara tepki gösterdi. - İZMİR

Hakime, 'Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın' deyince 100 kilometre uzaklıktaki adliyeye gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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