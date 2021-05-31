Hakimden televizyon dizilerine isyan bayrağı: Bunları izleyen memlelkti mafya basmış zanneder
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Hakimden televizyon dizilerine isyan bayrağı: Bunları izleyen memlelkti mafya basmış zanneder

Hakimden televizyon dizilerine isyan bayrağı: Bunları izleyen memlelkti mafya basmış zanneder
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Yargıçlar Sendikası'ndan Hakim Nuh Hüseyin Köse, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla televizyonlardaki mafya dizilerine karşı uyarıda bulundu. Köse, "Yıllarca görev yaptığım ağır ceza mahkemesinde bir kez mafya mensubu yargılamasında bulundum. Televizyon dizileri seyrederseniz memleketi mafya basmış sanırsınız. Özenmeyin, özendirmeyin." ifadelerini kullandı.

Televizyon dizilerinin belirli bir bölümü mafya ve çetecilik gibi konulardan oluşuyor, büyük bir kısmında ise silahlar oldukça görünür bir durumda.

Yargıçlar Sendikası'ndan Hakim Nuh Hüseyin Köse, bu durumu eleştirerek kendi mesleki hayatından örnekler verdi. 50 yıldır mafya veya kabadayı yargılaması yapmadığını söyleyen Köse, "Televizyon dizilerini görünce memleketi mafya basmış sanırsınız" ifadelerini kullanarak yapımcılara çağrıda bulundu.

"SADECE BİR KEZ MAFYA MENSUBU YARGILAMASINDA BULUNDUM"

Köse'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Yıllarca görev yaptığım ağır ceza mahkemesinde bir kez mafya mensubu yargılamasında bulundum. Onun dışında 50 yıldır mafyaya, kabadayıya rastlamadım. Televizyon dizileri seyrederseniz memleketi mafya basmış sanırsınız. Özenmeyin, özendirmeyin. Başımıza bela olurlar."

Köse'nin dikkat çeken o paylaşımı:

Hakimden televizyon dizilerine isyan bayrağı: Bunları izleyen memlelkti mafya basmış zanneder
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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