Hakim Ziyech'ten Olağanüstü Gol

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

2019-20 Şampiyonlar Ligi gruplarında Chelsea ile Ajax karşılaştı. Stamford Bridge'deki maçta durum 2-1'ken, sağ kenar çizgisinden kullanılan frikikte Hakim Ziyech'in akılalmaz bir açıdan yaptığı vuruş Chelsea kalecisi Kepa'ya da çarparak gol oldu.