Haberler » Spor » Hakim Ziyech'ten Olağanüstü Gol - Spor

Hakim Ziyech'ten Olağanüstü Gol

2019-20 Şampiyonlar Ligi gruplarında Chelsea ile Ajax karşılaştı. Stamford Bridge'deki maçta durum 2-1'ken, sağ kenar çizgisinden kullanılan frikikte Hakim Ziyech'in akılalmaz bir açıdan yaptığı vuruş Chelsea kalecisi Kepa'ya da çarparak gol oldu.

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

2019-20 Şampiyonlar Ligi gruplarında ile karşılaştı. Stamford Bridge'deki maçta durum 2-1'ken, sağ kenar çizgisinden kullanılan frikikte 'in akılalmaz bir açıdan yaptığı vuruş Chelsea kalecisi Kepa'ya da çarparak gol oldu.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler