: Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!

13.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:36

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'in 44 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer olduğunu açıkladı. Peki Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansının detayları nelerdir?

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

Hakim Ziyech Doğum Tarihi: 19 Mart 1993

Hakim Ziyech Kaç Yaşında: 26 yaşında

Hakim Ziyech Nereli: Doğrum yeri, Dronten, Hollanda

Hakim Ziyech Boy: 1,81 m

Hakim Ziyech Kilo: 67 kg

Ziyech 2004 yılında Heerenveen/ FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

FC TWENTE

17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

AFC AJAX

30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.

MİLLÎ TAKIM

Ziyech, 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez Hollanda takımına çağrıldı.

23 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla Fas millî takımını temsil etme kararını açıkladı. 9 Ekim 2015 tarihinde, Fas adına ilk maçına Fildişi Sahili karşısında dostluk maçında çıktı. Maç 1-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

HAKİM ZİYECH FUTBOL KARİYERİ

04/05: Dronten Alt./ Heerenv. Altyap

08/09: Heerenveen U17

10/11: Heerenveen U19

12/13: Heerenveen

14/15: Twente

16/17: Ajax

HAKİM ZİYECH PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 30 maç, 8 gol, 21 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 18/19: 49 maç, 21 gol, 24 asist, 7 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 39 maç, 9 gol, 18 asist, 5 sarı kart

PERFORMANS 16/17: 46 maç, 12 gol, 20 asist, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 15/16: 34 maç, 17 gol, 12 asist, 6 sarı kart

PERFORMANS 14/15: 40 maç, 17 gol, 17 asist, 5 sarı kart

PERFORMANS 13/14: 36 maç, 11 gol, 10 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 12/13: 34 maç, 14 gol, 2 asist, 3 sarı kart

PERFORMANS 11/12: 8 maç, 1 sarı kart

PERFORMANS 10/11: 4 maç, 1 gol, 1 asist, 1 sarı kart

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