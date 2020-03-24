Hakim Ziyech'in Önlenemez Yükselişi Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Hollanda Ligi Eredevisie'de Heerenveen ve Twente'te çıkış gösterdikten sonra ülkenin dev kulübü Ajax'ta dünyanın en elit futbolcularından birine dönüştü. Olağanüstü yeteneği ve oyun zekasıyla takımının ligde ve Avrupa'da zirveye oynayan bir takım haline gelmesinde kilit rol oynayan Ziyech, 2020-21 sezonunda Premier Lig'de Chelsea formasıyla goy gösterecek.

Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Hollanda Ligi Eredevisie'de Heerenveen ve Twente'te çıkış gösterdikten sonra ülkenin dev kulübü Ajax'ta dünyanın en elit futbolcularından birine dönüştü. Olağanüstü yeteneği ve oyun zekasıyla takımının ligde ve Avrupa'da zirveye oynayan bir takım haline gelmesinde kilit rol oynayan Ziyech, 2020-21 sezonunda Premier Lig'de Chelsea formasıyla goy gösterecek. Kaynak: Dugout