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Hakim Ziyech, Avrupa, Twente, Ajax, Spor

Hakim Ziyech'in Önlenemez Yükselişi

Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Hollanda Ligi Eredevisie'de Heerenveen ve Twente'te çıkış gösterdikten sonra ülkenin dev kulübü Ajax'ta dünyanın en elit futbolcularından birine dönüştü. Olağanüstü yeteneği ve oyun zekasıyla takımının ligde ve Avrupa'da zirveye oynayan bir takım haline gelmesinde kilit rol oynayan Ziyech, 2020-21 sezonunda Premier Lig'de Chelsea formasıyla goy gösterecek.

24.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:01

Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Hollanda Ligi Eredevisie'de Heerenveen ve Twente'te çıkış gösterdikten sonra ülkenin dev kulübü Ajax'ta dünyanın en elit futbolcularından birine dönüştü. Olağanüstü yeteneği ve oyun zekasıyla takımının ligde ve Avrupa'da zirveye oynayan bir takım haline gelmesinde kilit rol oynayan Ziyech, 2020-21 sezonunda Premier Lig'de Chelsea formasıyla goy gösterecek.

Hakim Ziyech'in Önlenemez Yükselişi
Kaynak: Dugout

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