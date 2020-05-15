Hakim Ziyech Eredivisie'nin İptal Kararı Hakkında Konuştu Ajax'ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, Eredivisie'nin güncel sezonu iptal etme ve şampiyon ilan etmeme kararını kulüp televizyonuna değerlendirdi. Bunu beklemediklerini ama kabullenmek zorunda olduklarını söyleyen Ziyech, aynı zamanda gelecek sezon Chelsea'ye transfer olacağından dolayı taraftarlarına veda etmeyi umut ettiğini söyledi.

Ajax'ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, Eredivisie'nin güncel sezonu iptal etme ve şampiyon ilan etmeme kararını kulüp televizyonuna değerlendirdi. Bunu beklemediklerini ama kabullenmek zorunda olduklarını söyleyen Ziyech, aynı zamanda gelecek sezon Chelsea'ye transfer olacağından dolayı taraftarlarına veda etmeyi umut ettiğini söyledi. Kaynak: Dugout