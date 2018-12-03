Hakim ve savcılık için '70 puan barajı' yeniden geliyor

Adalet Bakanı Gül, yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili çok önemli bir karar aşamasında olduklarını belirterek, "Kısa vadede hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz.

Hakim ve savcılık için '70 puan barajı' yeniden geliyor

Adalet Bakanı Gül, yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili çok önemli bir karar aşamasında olduklarını belirterek, "Kısa vadede hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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