Hakim ve savcılardan emniyet müdürüne ziyaret
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Hakim ve savcılardan emniyet müdürüne ziyaret

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan bazı cumhuriyet savcıları ve hakimler, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'i ziyaret etti.

23.10.2019 09:52
Hakim ve savcılardan emniyet müdürüne ziyaret

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan bazı cumhuriyet savcıları ve hakimler, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'i ziyaret etti.

Seydişehir Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılardan oluşan heyeti kabul eden Özdemir, ziyaret nedeniyle heyete teşekkürlerini iletti.

Özdemir, ilçedeki asayiş olaylara ilişkin heyete bilgi verdi.

Kaynak: AA
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