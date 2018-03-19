Hakim ve Savcı Kura Töreni - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül (1)
- Salondan genel görüntü Başbakan Binali Yıldırım'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Bakan Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Hakim ve Savcı...
- Salondan genel görüntü
Başbakan Binali Yıldırım'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Bakan Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuştu.