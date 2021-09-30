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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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