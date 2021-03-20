Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

20.03.2021 03:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 03:56
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 60 hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine yönelik atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 60 hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine yönelik atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Birinci Dairesinin 28 Ocak 2021 tarihli ve 92 sayılı kararı ile 12 Mart 2021 tarihli 223 sayılı atama kararına göre, 60 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yılmaz Çiftçi, Ankara Hakimliğine atandı.

5 Danıştay tetkik hakimi de çeşitli illerin vergi ve idari mahkemelerinde görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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