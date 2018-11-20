Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 402 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile bir idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 402 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile bir idari yargı hakim adayı, 12 Kasım'da yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.