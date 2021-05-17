Hakim savcı adaylarına akademik eğitim
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Hakim savcı adaylarına akademik eğitim

Hakim savcı adaylarına akademik eğitim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADALET Bakanlığı'nın yürüttüğü, 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' kapsamında birçok Başsavcılık, üniversitelerle işbirliği protokolü imzaladı.

ADALET Bakanlığı'nın yürüttüğü, 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' kapsamında birçok Başsavcılık, üniversitelerle işbirliği protokolü imzaladı. Hakim savcı adayları, beden dili ve stres yönetiminden liderliğe kadar birçok konuda akademik eğitim alıyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Adalet Akademisi ve adliyelerdeki eğitimlerinde mesleki teorik ve pratik uygulamaları öğrenen hakim savcı adayları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nce 2019 yılından bu yana uygulanan projeyle kendilerini akademik olarak da geliştirme imkanı buluyor. Başsavcılıkların bulundukları illerdeki üniversitelerle imzaladıkları işbirliği protokolleriyle hakim savcı adayları, beden dili, iletişim, stres yönetimi, öfke kontrolü, liderlik, protokol kuralları, etik, yazım teknikleri, medya okur yazarlığı, hızlı okuma teknikleri gibi konuların da aralarında bulunduğu akademik eğitimler alarak mesleğe daha donanımlı hazırlanıyor.

YABANCI DİL VE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE TEŞVİK EDİLİYORProje kapsamında ayrıca üniversitelerle yapılan protokoller çerçevesinde hakim ve savcı adaylarına yabancı dil ve yüksek lisans eğitimi almaları teşvik ediliyor. Pilot adliyelerde görev yapan hakim savcı adaylarının kişisel gelişimlerinin desteklenmesi için çalışma saatleri dışında yabancı dil ve lisansüstü eğitim alabilmeleri sağlanıyor.

Proje kapsamında; Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çukurova Üniversitesi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürk Üniversitesi, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Selçuk Üniversitesi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Akdeniz Üniversitesi, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale Üniversitesi, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uludağ Üniversitesi, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli Üniversitesi, Aydın Komisyon Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi ile ortak çalışma yürütülüyor.


Hakim savcı adaylarına akademik eğitim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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