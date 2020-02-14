Hakim ve savcı adaylarına "duygu yönetimi" semineri

14.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:24

Bursa Adliyesi Konferans Salonunda Elvan Özsoy'un sunumuyla "duygu yönetimi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Hakim-savcı adaylarının kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli önlemlerin alınarak bir çok çalışma yapıldığını belirten Başsavcı Gökhan ŞEN, "Hakim ve Savcı adaylarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için, Kriminal Polis Laboratuvarı ziyareti, Emniyet Müdürlüğü ziyareti gibi bir çok etkinlik yaptık. Aynı zamanda sizleri soruşturma ve kovuşturma işlemlerine dahil ederek fiilen tecrübe sahibi olmanızı sağladık. Kendini her yönüyle geliştirmiş bir hakim ve savcının kararları da buna göre adil, nitelikli, tatmin edici ve etkili olacaktır. Buradan hareketle adaylık sürecinizi iyi değerlendirmelisiniz." dedi.

Seminere, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ayaz ve hakim-savcı adayları katıldı.

Seminer hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA