Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor (1)

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde oluşturulan "Akademi Uygulama Adliyesi" ve "Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi"nde hakim ve savcı adayları, pratiğe dayalı bilgi ve becerilerini artırarak mesleğe hazırlanıyor.

30.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:36

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde oluşturulan "Akademi Uygulama Adliyesi" ve "Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi"nde hakim ve savcı adayları, pratiğe dayalı bilgi ve becerilerini artırarak mesleğe hazırlanıyor.

Adalet Akademisi, hakim ve savcı adaylarının yargısal uygulamaları yerinde görüp tecrübe etmelerini ve teorik bilgilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla farklı uygulamalar hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda inşa edilen Akademi Uygulama Adliyesi ile olay yerinin maketlerle canlandırıldığı Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi'nde adaylar, meslekte karşılaşabilecekleri adli süreçlere dair uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, AA muhabirine eğitimlerin içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, Akademinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum amacıyla yenilendiğini, yeni bir vizyonla çalışmalarını yürüttüğünü, eğitim müfredatı yenilenerek pratiğe dayalı bir eğitim modelinin benimsenerek interaktif eğitime başlandığını ifade etti.

Bu kapsamda adayların adliyedeki iş ve işlemlere yönelik pratik uygulama yapacağı bir adliye binası yapılması fikrinin ortaya çıktığını aktaran Özdemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteğiyle, Maltepe Açık Cezaevi Müdürlüğünce adliye binasının inşa edildiğini söyledi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bina içerisinde hakim odası, mahkeme kalemi, icra müdürlüğü, ön büro, danışma, savcı odası ve savcılık kalemi gibi bir adliyede bulunan tüm odalar var. Aynı zamanda büyük bir duruşma salonu da oluşturuldu. Duruşma salonunun içerisinde SEGBİS sistemi de mevcut, görüntülü ve kayıtlı duruşma yapılabilecek. Burada bizzat öğretim görevlileri tarafından uygulamaya dönük pratik yaptırılan adaylarımız, diğer yandan da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir davayı izleme olanaklarına da sahip olacaklar. "

"Duruşmadaki davranışlar ve etik kurallar çok önemli"

Özdemir, öğretim üyelerince adaylara, duruşma yönetiminin yanı sıra UYAP ekranları, icra müdürlüğünün denetlenmesi, mahkeme kalemlerinde yapılan denetlemeler, hakim odasında bir misafirin karşılanması, duruşmada hakimin taraflara davranışları, hitabı ve duruşmayı nasıl yöneteceğine dair her türlü uygulamanın gösterildiğini anlattı.

Adayların, pratik ağırlıklı ders içeriklerinden memnun olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Bizim meslekte adaylar açısından en büyük eksiklik pratik uygulama. Bir dilekçenin havale edilmesinden tutun, taraflarla iletişime kadar hakimin bir günde yaşadığı her şeye dair burada kendilerine uygulama yaptıracağız. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay, Google'da her türlü bilgiye ulaşmanız mümkün. Aynı şekilde Yargıtayın internet sayfasından da Yargıtay kararlarına ulaşmak mümkün ancak bunu nasıl uygulayacaksınız, duruşmadaki davranışlar ve etik kurallar bu aşamada çok önemli. Uygulamaya dayalı yeni eğitim modüllerimizle interaktif eğitimlerimizi ağırlıklı bir şekilde eğitim planlarımıza dahil ettik. Adaylarımız temel konularda bilgilendirilecek ve ayrıca uygulama tecrübesi kazanacaklar."

Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesine ilişkin de bilgi veren Özdemir, savcı adaylarının pratiğe dönük eğitim almalarını çok önemsediklerini, çünkü savcılık makamının anlık karar verilmesi gereken bir makam olduğunu söyledi.

Özdemir, Akademinin ilk modülünün "Savcılık Uygulamaları" olduğunu, bu kapsamda birden fazla dersin tek konseptte birleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital olarak da Akademinin eğitim platformundan da dersin içerikleri takip edilebilmekte, orada ses kayıtları, video kayıtları, PDF olarak derse ilişkin bilgiler hepsi mevcut. Yine aynı şekilde öğretim görevlilerimiz tarafından uygulama atölyesinde de bu konularda kendilerine pratik yaptırılacak. Özellikle olay yerine gittiklerinde trafik kazası, intihar vakası buna benzeyen her türlü konuya ilişkin uygulama pratiği yapabilecekleri alanlar var."

Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor (1)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu Haber
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar Haber
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor Haber
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Haber
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti Haber
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Haber
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun...
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı
ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Buse Varol Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:37:59. #1.14#
title