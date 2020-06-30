Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor (2)
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Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor (2)

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde oluşturulan "Akademi Uygulama Adliyesi" ve "Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi"nde hakim ve savcı adayları, pratiğe dayalı bilgi ve becerilerini artırarak mesleğe hazırlanıyor.

30.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:25

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde oluşturulan "Akademi Uygulama Adliyesi" ve "Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi"nde hakim ve savcı adayları, pratiğe dayalı bilgi ve becerilerini artırarak mesleğe hazırlanıyor.

Adalet Akademisi, hakim ve savcı adaylarının yargısal uygulamaları yerinde görüp tecrübe etmelerini ve teorik bilgilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla farklı uygulamalar hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda inşa edilen Akademi Uygulama Adliyesi ile olay yerinin maketlerle canlandırıldığı Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesi'nde adaylar, meslekte karşılaşabilecekleri adli süreçlere dair uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, AA muhabirine eğitimlerin içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, Akademinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum amacıyla yenilendiğini, yeni bir vizyonla çalışmalarını yürüttüğünü, eğitim müfredatı yenilenerek pratiğe dayalı bir eğitim modelinin benimsenerek interaktif eğitime başlandığını ifade etti.

Bu kapsamda adayların adliyedeki iş ve işlemlere yönelik pratik uygulama yapacağı bir adliye binası yapılması fikrinin ortaya çıktığını aktaran Özdemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteğiyle, Maltepe Açık Cezaevi Müdürlüğünce adliye binasının inşa edildiğini söyledi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bina içerisinde hakim odası, mahkeme kalemi, icra müdürlüğü, ön büro, danışma, savcı odası ve savcılık kalemi gibi bir adliyede bulunan tüm odalar var. Aynı zamanda büyük bir duruşma salonu da oluşturuldu. Duruşma salonunun içerisinde SEGBİS sistemi de mevcut, görüntülü ve kayıtlı duruşma yapılabilecek. Burada bizzat öğretim görevlileri tarafından uygulamaya dönük pratik yaptırılan adaylarımız, diğer yandan da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir davayı izleme olanaklarına da sahip olacaklar. "

"Duruşmadaki davranışlar ve etik kurallar çok önemli"

Özdemir, öğretim üyelerince adaylara, duruşma yönetiminin yanı sıra UYAP ekranları, icra müdürlüğünün denetlenmesi, mahkeme kalemlerinde yapılan denetlemeler, hakim odasında bir misafirin karşılanması, duruşmada hakimin taraflara davranışları, hitabı ve duruşmayı nasıl yöneteceğine dair her türlü uygulamanın gösterildiğini anlattı.

Adayların, pratik ağırlıklı ders içeriklerinden memnun olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Bizim meslekte adaylar açısından en büyük eksiklik pratik uygulama. Bir dilekçenin havale edilmesinden tutun, taraflarla iletişime kadar hakimin bir günde yaşadığı her şeye dair burada kendilerine uygulama yaptıracağız. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay, Google'da her türlü bilgiye ulaşmanız mümkün. Aynı şekilde Yargıtayın internet sayfasından da Yargıtay kararlarına ulaşmak mümkün ancak bunu nasıl uygulayacaksınız, duruşmadaki davranışlar ve etik kurallar bu aşamada çok önemli. Uygulamaya dayalı yeni eğitim modüllerimizle interaktif eğitimlerimizi ağırlıklı bir şekilde eğitim planlarımıza dahil ettik. Adaylarımız temel konularda bilgilendirilecek ve ayrıca uygulama tecrübesi kazanacaklar."

Savcılık İşlemleri Uygulama Atölyesine ilişkin de bilgi veren Özdemir, savcı adaylarının pratiğe dönük eğitim almalarını çok önemsediklerini, çünkü savcılık makamının anlık karar verilmesi gereken bir makam olduğunu söyledi.

Özdemir, Akademinin ilk modülünün "Savcılık Uygulamaları" olduğunu, bu kapsamda birden fazla dersin tek konseptte birleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital olarak da Akademinin eğitim platformundan da dersin içerikleri takip edilebilmekte, orada ses kayıtları, video kayıtları, PDF olarak derse ilişkin bilgiler hepsi mevcut. Yine aynı şekilde öğretim görevlilerimiz tarafından uygulama atölyesinde de bu konularda kendilerine pratik yaptırılacak. Özellikle olay yerine gittiklerinde trafik kazası, intihar vakası buna benzeyen her türlü konuya ilişkin uygulama pratiği yapabilecekleri alanlar var."

Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor (2)

Kaynak: AA

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