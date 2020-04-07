Hakim ve savcı adayları için yeni müfredat taslağı
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Hakim ve savcı adayları için yeni müfredat taslağı

Türkiye Adalet Akademisince hazırlanan "Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi" raporunda hakim ve savcı adaylarına verilen meslek öncesi eğitim değerlendirilerek yeni bir müfredat taslağı hazırlandı.

07.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:22
Hakim ve savcı adayları için yeni müfredat taslağı

Türkiye Adalet Akademisince hazırlanan "Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi" raporunda hakim ve savcı adaylarına verilen meslek öncesi eğitim değerlendirilerek yeni bir müfredat taslağı hazırlandı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Ankara Yıldırım Beyazıt, Çankaya, Galatasaray, Koç ve Çukurova üniversitelerinin hukuk fakültelerinden 9 akademisyen, 35 maddelik tavsiye kararını içeren raporu hazırladı.

Raporda, yargı eğitiminin daha nitelikli ve verimli sürdürebilmesi için akademi eğitimi ve staj süresinin toplamda en az 2 yıl olacak şekilde planlanması ve adaylara akademide verilen meslek öncesi eğitime lisansüstü eğitim programı standardı kazandırılması önerisinde bulunuldu.

Uygulamalı eğitim modelinin geliştirilmesinin önemi vurgulanan raporda, "Akademi derslerinin teorik içeriğinin olabildiğince sınırlı tutulması, adayların mesleğe iyi bir şekilde hazırlanabilmeleri adına, hukuk lisans öğreniminde edinmiş oldukları teorik öğretim sonrasında alacakları akademi eğitiminin uygulama boyutunun derinleştirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Eğitim müfredatında yabancı dil eğitimine yer verilsin"

Raporda eğitimlerin her adaya gerçek dava dosyalarını inceleme ve karar yazma becerisini kazandıracak şekilde planlanmasının önemli olduğu belirtildi.

Ayrıca yargı mensuplarının küreselleşen dünya ve adalet ağına uygun yabancı dil yeterliliğine sahip olmalarının gerekliliği vurgulanarak akademi eğitim müfredatında yabancı dil eğitimine yer verilmesinin gerektiği ifade edildi.

Raporda, insan hakları, ifade özgürlüğü ile anayasa yargısı ve bireysel başvuru konularının müfredata alınmasının önemine işaret edildi.

"Meslek öncesi eğitim, bilgi teknolojileriyle desteklensin"

Mevcut müfredattaki "adalet yönetimi ve mesleki kültür dersleri" olarak okutulan derslerin sadeleştirilerek hem hakim hem de savcı adaylarının sahip olması gereken temel konuları içermesi önerisinde bulunulan raporda, UYAP uygulamaları, disiplin işlemleri, kalem denetimi, adalet dairelerinin denetimi, tebligat hukuku ve avukatlık hukuku derslerinin uygulama örnekleriyle beraber işlenmesinin gerekli olduğu kaydedildi.

Meslek öncesi eğitimin, bilgi teknolojileriyle desteklenmesinin önemine işaret edilen raporda, bu şekilde eğitim materyallerinin her zaman ulaşılabilir olmasının sağlanabileceği ve adayların birbiriyle ve eğiticilerle daha etkin iletişim kurabileceği vurgulandı.

Raporda geliştirilen müfredat taslağı, "Ceza Hukuku Uygulamaları", "Özel Hukuk Uygulamaları", "Anayasa ve İnsan Hakları Hukuku Uygulamaları", "Uluslararası Adalet Uygulamaları", "Kişisel Gelişim Uygulamaları" ve "Adalet Yönetimi Uygulamaları" olmak üzere 6 temel başlık altında tasnif edildi.

Kara Avrupası hukuk sistemine mensup ülkelerin eğitim modelleri dikkate alındı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akademi Başkanı Muhittin Özdemir, raporun amacının eğitimlerin içeriğini zenginleştirerek hakim ve savcı adaylarının mesleklerini yetkin bir şekilde icra edebilmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Yeni müfredat taslağının, Kara Avrupası hukuk sistemine mensup Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre ve İspanya hukuk düzenlerindeki meslek öncesi eğitim modelleri dikkate alınarak oluşturulduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu amaçla müfredatın teorik kurgusu, felsefesi, müfredatın akademik içeriği tartışmaya açılmış ve müfredata eklenmesinin uygun olacağı düşünülen, özellikle 'yargı etiği' ve 'kişisel gelişim' derslerinin kapsam ve içerikleri değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitim sürecinin yeniden yapılandırılmasının gereğine dair tespit ve öneriler, kurumsal yetki, yargı eğitiminin niteliği, planlanması, eğitim-öğretim süreçlerinin yönetimi gibi hususlar da ele alınmıştır."

Kaynak: AA

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