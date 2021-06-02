Hakim ve savcı adayları "Bir Kitap, Bir Umut" kampanyasına 6 koli kitap bağışında bulundu
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Hakim ve savcı adayları "Bir Kitap, Bir Umut" kampanyasına 6 koli kitap bağışında bulundu

Hakim ve savcı adayları 'Bir Kitap, Bir Umut' kampanyasına 6 koli kitap bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde eğitimlerini sürdüren hakim ve savcı adayları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce kurum bünyesindeki kütüphaneler için başlatılan "Bir Kitap, Bir Umut" kampanyasına kitap bağışladı.

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde eğitimlerini sürdüren hakim ve savcı adayları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce kurum bünyesindeki kütüphaneler için başlatılan "Bir Kitap, Bir Umut" kampanyasına kitap bağışladı.

Akademiden yapılan açıklamada, eğitimleri devam eden 25'inci dönem hakim ve savcı adaylarının, Ankara Adliyesi'ndeki bağış standını ziyaret ederek 6 koli kitap bağışında bulunduğu belirtildi.

Akademinin kütüphanesinden derlenerek hazırlanan kitapların, Ankara Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı Ramazan Hançer'e teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Murat, "Bir Kitap, Bir Umut" kampanyasının ceza infaz kurumları kütüphanesi için oldukça güzel sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Hakim ve savcı adaylarıyla kampanyaya destek vermek istediklerini belirten Murat, şöyle devam etti:

"Akademimiz bünyesinde zengin bir kütüphaneye sahibiz. Bu zenginlikten ceza infaz kurumları kütüphanemize de bir faydamız olacağını düşündük. Bu kampanyada emeği geçen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelini kutluyoruz. Ceza infaz kurumlarında iyileştirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında çok yönlü çalışmaları mevcut. Özellikle kütüphanelerin zenginleştirilmesi, okuma alışkanlığının kazandırılması, hükümlü ve tutukluların farkındalıklarının oluşturulması amacıyla düzenlenen bu faaliyetlerin geri dönüşü hayati öneme sahip. Hakim ve savcı adaylarımızı da bu bağlamda kutlamak istiyorum. Diğer kurumlarımızın da destek vermelerini canı gönülden istiyorum."

Cumhuriyet savcısı Ramazan Hançer de kitap bağışı kampanyasına katılan hakim ve savcı adaylarını tebrik etti.

Geleceğin hakim ve savcılarının, hükümlü ve tutuklular ile denetimli serbestlik bünyesinde çalışmalarını sürdüren yükümlülerin kitap ihtiyaçlarını görmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Hançer, "Hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmaları bağlamında eğitim ve kültürel haklarının temel haklar olduğunu unutmamak gerekiyor. Hem Türkiye Adalet Akademisine hem hakim ve savcı adaylarımıza hem de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne teker teker bu duyarlılıkları için teşekkür etmek istiyorum. Kampanyanın hayırlı güzel sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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