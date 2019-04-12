Hakim "Tespit Edilen Spermler Yeterli" Dedi, 26 Yıl Sonra Ömür Boyu Verdi!

MAHKEMEDE savcı da sanığın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Sanığın iki avukatı ise savcının sunduğu delillerin yetersiz olduğunu savunup müvekkilinin serbest bırakılmasını istemişti. Avukatlar, müvekkillerinin cinayete kurban giden hayat kadınıyla cinayet akşamı cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmiş, ama katilin başka bir müşteri olduğunu ileri sürmüştü.

'SPERMLERİ GÜÇLÜ DELİL'

Hakim Susanne Riedel Mitterwieser cezayı ölen kadının elbiseleri üzerinde sanığın DNA'larının bulunmasına dayanak göstererek verdi. Yüzde yüz emin olunmasının mümkün olmadığını ancak şüpheye yer vermeyecek delilerin varlığı karar için yeterli olduğuna kanaat getiren hakim, "Sanığın tespit edilen spermleri güçlü bir delildi' dedi. Sanık, polis sorgusunda kadının yanında hiç bulunmadığını söylemiş ancak yapılan adli tıp incelemesinde yalan ifade verdiği tespit edilmişti.