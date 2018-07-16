Hakim, Savcı ve Yargı Çalışanlarından Demokrasi Yürüyüşü

Adana Adliyesi'nde görev hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanları ve aileleri, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda şehitler adına dikilen fidanlara su verip, dev bir Türk bayrağı altında yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliğine katıldı. Burada konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Ben bu irade, milli birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe hiçbir gücün milletimizin boynunu eğemeyeceğine inanıyorum" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının organize ettiği etkinlikte, yargı mensubu ve çalışanları ilk olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi mevkisinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda şehitleri andı. Adliye çalışanları, Kuran tilaveti ve duaların okunmasının ardından her şehit adına dikilen fidanlara su verip bakımını yaptı. Daha sonra Adana Adliyesi önünde toplanan hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanları ve aileleri, '15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Rahmetle Anıyoruz' yazılı pankart ve açılan dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüşe başladı. Kırmızı beyaz şapka takan ve ellerinde bayrak taşıyan hakim ve savcılar ile adliye çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliklerinin yapıldığı Merkez Park'a kadar 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganları atarak yürüyüp burada toplanan vatandaşlarla demokrasi nöbeti tuttu.

"Hiçbir güç bu milletin boynunu eğemez"

Etkinlikle konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 15 Temmuz günü milletin demokrasiye, vatanına, geleceğine ve devletine sahip çıktığını söyledi. dedi. Yeldan, "Aziz Türk milleti, milli şuur ve milli ruhla beraber kendi kaderini tayin etmiştir. Milletimize biçilmek istenen rolleri, uluslararası emperyalizmin piyonlarını ve oyunlarını tek gecede milletimiz tarihe gömmüştür. Vatanına, istikbaline, milli iradeye, demokrasiye sahip çıkan milletimiz, 15 Temmuz'da büyüklüğünü yine göstermiş, tarihteki şanlı ecdadına yakışır bir millet olduğunu yedi düvele ilan etmiştir. Bu millete haiz olmaktan, bu milletin şanına şerefine katkı sunmaktan hepimiz ne kadar iftihar etsek azdır. Ben bu irade, milli birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe hiçbir gücün milletimizin boynunu eğemeyeceğine inanıyorum. 15 Temmuz günü vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADANA