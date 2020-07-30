Hakim- savcı alımı için sınav ne zaman? Hakim-savcı sınavı hangi tarihlerde olacak?
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Hakim- savcı alımı için sınav ne zaman? Hakim-savcı sınavı hangi tarihlerde olacak?

Adalet Bakanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gül, 1100 adli, 100 idari, toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi.

Hakim- savcı alımı için sınav ne zaman? Hakim-savcı sınavı hangi tarihlerde olacak?
30.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:47

Kurban Bayramı öncesinde Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız" diyerek sevindirici gelişmeyi duyurdu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"1100 İCRA MÜDÜRÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

"Bayram öncesi iki güzel haber vermek istiyorum. 100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım'da gerçekleştireceğiz.

"HER İKİ SINAV ÖSYM TARAFINDAN YAPILACAK"

Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum."

Hakim- savcı alımı için sınav ne zaman? Hakim-savcı sınavı hangi tarihlerde olacak?

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