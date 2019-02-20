Hakim Savcı Adaylığı Mülakatına Katılabilmek İçin Yazılı Sınavdan En Az 70 Puan Alma Şartını da...

Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Kaynak: AA