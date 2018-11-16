Hakim, Beyaz Saray'ın Cnn Muhabirine Basın Kartını Geri Vermesine Hükmetti

ABD'de federal mahkeme hakimi, geçen hafta basın toplantısında Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerginlikten sonra Beyaz Saray'a giriş kartı alınan CNN muhabiri Jim Acosta'nın basın kartının iadesine karar verdi.

Hakim, Beyaz Saray'ın Cnn Muhabirine Basın Kartını Geri Vermesine Hükmetti

ABD'de federal mahkeme hakimi, geçen hafta basın toplantısında Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerginlikten sonra Beyaz Saray'a giriş kartı alınan CNN muhabiri Jim Acosta'nın basın kartının iadesine karar verdi.

Kaynak: Dunya.com

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