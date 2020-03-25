Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin...
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Bağcılar, 3. Sayfa

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin...

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti.

25.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:15
Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin...

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti. Hakim ayrıca, şüphelinin 15 gün süre ile haftada 2 kez yaşlı bakım huzurevini ziyaret etmesine karar verdi.

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin...

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