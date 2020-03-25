Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin... Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti.

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti. Hakim ayrıca, şüphelinin 15 gün süre ile haftada 2 kez yaşlı bakım huzurevini ziyaret etmesine karar verdi.

Kaynak: İHA