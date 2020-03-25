Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin... Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti.

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti. Hakim ayrıca, şüphelinin sonraki 15 günlük dönem içinde haftada 2 kez yaşlı bakım huzur evini ziyaret etmesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA