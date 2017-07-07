Hakemlerden Başkan Subaşıoğlu'na Forma

Süper Lig'in başarılı hakemlerinden Ümit Öztürk ve Yardımcı Hakem Osman Gökhan Bilir, görev aldıkları UEFA ön eleme müsabakaları dönüşü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na forma hediye etti.



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu Spor Toto Süper Lig'in başarılı hakemlerinden Ümit Öztürk ile Yardımcı hakem görevini üstlenen Osman Gökhan Bilir ziyaret etti. Görev aldıkları UEFA ön eleme müsabakaları dönüşü ziyaret gerçekleştiren hakemlerle bir araya gelen Başkan Subaşıoğlu, Öztürk ve Bilir'e ziyaret için teşekkür etti.



Ümit Öztürk ve Osman Gökhan Bilir ziyarette hatıra olarak Başkan Subaşıoğlu'na forma hediye etti. Subaşıoğlu, hakemlere spor yaşantılarında başarı dileklerinde bulundu. - DENİZLİ