Hakemler stadyumu karıştırdı maç 35 dakika geç başladı
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Hakemler stadyumu karıştırdı maç 35 dakika geç başladı

Hakemler stadyumu karıştırdı maç 35 dakika geç başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor ve Antalyaspor arasında oynanacak olan hazırlık maçı hakem kadrosunun stadyumu karıştırması sonucu 35 dakika geç başladı.

BB Erzurumspor ve Antalyaspor arasında oynanacak olan hazırlık maçı hakem kadrosunun stadyumu karıştırması sonucu 35 dakika geç başladı.

Erzurum'da kamp yapan Antalyaspor ve BB Erzurumspor arasında saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan hazırlık maçı hakem kadrosunun maçı Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanacağını düşünerek oraya gitmeleri sonucu 35 dakika geç başladı.

Uzun süre ısınma hareketleri yapan iki takım futbolcuları, hakem kadrosunun stadyuma gelmesinin ardından alkışlayarak protesto etti. - ERZURUM

Hakemler stadyumu karıştırdı maç 35 dakika geç başladı
Hakemler stadyumu karıştırdı maç 35 dakika geç başladı
Hakemler stadyumu karıştırdı maç 35 dakika geç başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi
BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi
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