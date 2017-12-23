Hakemi Döven Şahıslara Hapis Cezası

Geçen yıl Düzce'de oynanan amatör küme karşılaşmasında 3 kırmızı kart gösteren maçın hakemini darp eden şahıslara 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildiği öğrenildi.



Olay, 8 Mayıs 2016 tarihinde Düzce'de meydana geldi. Düzce 2. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Akçakoca temsilcisi Öz Balatlıspor ile Düzce temsilcilerinden Kutluköy Gençlikspor takımlarının Akçakoca İlçe Stadı'nda oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın sonrasında hakem triosunun önü 3 kişi tarafından Şifalı su mevkisinde kesildi. Karşılaşmada Öz Balatlıspor'un 3 futbolcusuna kırmızı kart gösteren maçın hakemi Yakup Sel, şahıslar tarafından darp edildi. Sel, yardımcı hakem Volkan Efecioğlu tarafından Düzce Üniversitesi acil servisine kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.



Olayın ardından saldırganlar hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme kararıyla hakemi darp eden Burhan Kara, Ali Çil ve Mustafa Akgün'ün 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. - DÜZCE