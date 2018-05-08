Hakeme "Şerefsizler" Diyen Arda En Az 8 Maç Ceza Alacak

Başakşehir - Sivas maçında hakeme "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diyen Arda Turan, 8 ila 10 maç arası ceza alacak.

Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Sivas maçında yardımcı ve orta hakeme yönelik şiddetli eylemde bulunmuştu. Alacağı minimum ceza belli oldu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda Arda'nın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketiyle birlikte yumruğunu sıkarak, "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diye yazdığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu orta ve yan hakeme yönelik fair-play'e aykırı sözlerinden dolayı 8-10 maçla cezalandırılacak.

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