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Hakeme saldıran şahıs eski milletvekili çıktı

Vefa Stadı'ndaki karşılaşmanın 90+6. dakikasında Altınordu'yu 3-2 öne geçiren golden sonra protokol tribününden aşağıya inerek kale arkasından sahaya giren İhsan Barutçu, hışımla hakem Cihan Aydın'ın üzerine yürüdü.

30.01.2020 07:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 07:34
Hakeme saldıran şahıs eski milletvekili çıktı

Vefa Stadı'ndaki karşılaşmanın 90+6. dakikasında Altınordu'yu 3-2 öne geçiren golden sonra protokol tribününden aşağıya inerek kale arkasından sahaya giren , hışımla hakem 'ın üzerine yürüdü. Aydın koşarak Barutçu'nun yanından uzaklaşıp, olası bir fiziki müdahaleden kurtuldu. Barutçu da güvenlik görevlileri tarafından saha dışına alındı.


HAKEM ŞiKAYETÇi OLDU


İhsan Barutçu, hakem Cihan Aydın'ın şikayetçi olması üzerine karşılaşma sonrası Balat Polis Karakolu'na vererek ifade verdi. Daha sonra Cihan Aydın da aynı karakola giderek şikayetini bildirdi. İhsan Barutçu hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince işlem yapıldığı belirtildi.


Kaynak: Hürriyet

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