Hakem, Kararlarını Beğenmeyen Oyuncuya Düdüğünü Uzatarak Maçı Onun Yönetmesini İstedi
Mısır ile Tunus'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde karşı karşıya geldiği maçın hakemi Victor Gomes, kararını beğenmeyen Tunuslu Ferjani Sassi'ye düdüğünü uzatarak maçı onun yönetmesini istedi.
Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında oynanan Mısır-Tunus maçına Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in hareketi damga vurdu. Mücadelede ikinci yarının henüz başında Mısır lehine serbest vuruş kararı veren hakem Gomes, Tunuslu Ferjani Sassi'nin yoğun itirazıyla karşılaştı.
OYUNCUYU SAKİNLEŞTİRDİ
Bu tepkiler üzerine düdüğünü Sassi'ye uzatan hakem, bu hareketine karşılık alamadı ancak oyuncuyu sakinleştirmeyi başardı. İlginç görüntülere sahne olan karşılaşma Mısır'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
YORUMLAR (2)
-
O hakemden bir şey olmaz. Demekki kendiside yaptığı hakemliği beğenmiyoor. . . . . .Cevap Yaz 1 11 Yayından KaldırMIRTAZA: yav hee heeYayından Kaldır