Hakem Heyeti süreci başladı

21.08.2019 18:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu." dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sırasında basın toplantısı düzenledi.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerin 1 Ağustos'ta başladığını hatırlatan Selçuk, "Daha önce yapılan tüm toplu sözleşmelerdeki gibi sürecin ilk toplantısında bu görüşmelerin takvimi de taraflarla mutabık kalınarak kamuoyuyla paylaşıldı. 4688 Sayılı Yasa, her süreçte atılacak adımların takvimi açıkça belirtiyor. Bu kapsamda kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları arasında takvimin belirlenmesi, komisyon çalışmaları, komisyon raporlarının değerlendirilmesi ve resmi teklifin iletildiği 4 toplantı yaptık." diye konuştu.

Hükümet adına 16 Ağustos'ta da kamu işveren heyeti olarak ilk tekliflerinin 2020 için 3,5 artı 3, 2021 için de 3 artı 2,5 olduğunu anımsatan Selçuk, "Bu teklifimizi daha sonra 2020'nin birinci 6 ayı için yüzde 4 artı enflasyon farkı, 2020'nin altıncı ayı için yüzde 4 artı enflasyon farkı, 2021'in birinci altı ayı için 3 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayı için yüzde 3 artı enflasyon farkı olarak yükselttik. Dolayısıyla verdiğimiz zam oranları enflasyon altında kalırsa enflasyonun farkının da ödeneceğini belirttik." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göre 2020'de beklenen enflasyonun yüzde 8,2; 2021 için ise yüzde 5,4 olduğunu belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Kamu personeline ilişkin harcamaların bütçede artan payına rağmen, iktidarlarımız boyunca kamu çalışanlarına ve emeklilerine enflasyon göz önünde bulundurularak maaş artışı yaptık ve enflasyona ezdirmeme geleneğimizi yürüttük. Müzakereler devam ederken, maalesef kamu görevlileri sendikaları heyeti, 2020-2021 taleplerini daha da yükselterek ortak noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Müzakereler 20 Ağustos'ta sonuçlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yetki çerçevesinde, kamu işveren heyeti, müzakerelerin başından sonuna kadar büyük bir hassasiyetle müzakere yürüttü. Bu anlamda ben heyetteki tüm çalışma arkadaşlarıma da özellikle teşekkür etmek istiyorum."

"Masada uzlaşıyı sağlamak temel önceliğimiz oldu"

Sürecin tamamında kamu çalışanlarının ve emeklilerin mali ve sosyal haklarını koruyan bir tavırla yaklaştıklarını vurgulayan Selçuk, "Masada uzlaşıyı sağlamak temel önceliğimiz oldu. Kamu görevlileri sendikaları heyetinin 800'ü aşkın talebi kamu personel sisteminin temel prensipleri ve bu taleplerle ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri de dikkate alınarak ve tüm detaylarıyla müzakere edildi." ifadesini kullandı.

Talepleri bizzat müzakere başında dinlediğini anlatan Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bununla birlikte 82 milyonun sosyal refahı da dikkate alınarak kamu harcamalarından yatırım, üretim, Ar-Ge ve istihdam gibi alanlara da pay aktarılması gerçeği de dikkate alınarak harcama bileşenleri üzerinde adil yaklaşım sergilemekteyiz.

Bilindiği üzere kamu çalışanları için toplu pazarlık süreci, müzakerelerin yürütülmesinde uzlaşı olmaması halinde de Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun devreye girmesini öngörmektedir. Bu tarihten sonra kanun taraflara Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaları için 3 iş günü süre tanımaktadır. Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürece bugünden itibaren resmen başlamış oldu."

Başından beri sürecin uzlaşıyla tamamlanmasının en temel arzuları olduğunu belirten Selçuk, "Fakat uzlaşmazlık durumu da her sözleşme gibi bu sözleşmenin de doğal sonuçlarından biri. Bu anlamda ben kamu görevlileri ve emeklilerin 4. Dönem ve önceki dönemlerdeki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımların da aynen korunacağını vurgulamak isterim. Dolayısıyla bir hak kaybı gerçekleşmiş olmayacak. Hakem Kurulunun alacağı karar, tüm taraflar için nihai ve bağlayıcı olacaktır. Ben bunu burada hepinize saygıyla sevgiyle kamuoyuna bildiriyorum." diye konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bir gazetecinin, "Süre zarfından Memur-Sen'den de tekrar bir görüşme, Kabine Toplantısı sonrası bir araya gelmek mümkün olur mu?" sorusuna, "Yok. Biz tespit tutanağını imzaladık ve Hakem Kuruluna iletildi." yanıtını verdi.

Kaynak: AA