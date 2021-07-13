Hakem Hakan Karabalcık Süper Lig kadrosunda
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Hakem Hakan Karabalcık Süper Lig kadrosunda

Hakem Hakan Karabalcık Süper Lig kadrosunda
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Muğla'da 2008'de hakemliğe başlayan Hakan Karabalcık MHK'nın açıkladığı 2021-2022 hakem listesinde kendisine Süper Lig yardımcı hakem kadrosunda yer buldu.

Muğla'da 2008'de hakemliğe başlayan Hakan Karabalcık MHK'nın açıkladığı 2021-2022 hakem listesinde kendisine Süper Lig yardımcı hakem kadrosunda yer buldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 yıl Marmaris Belediyespor altyapısında futbol oynadıktan sonra 11 yıl hakemlik yapan Karabalcık, aynı zamanda Muğla Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Yüksek Lisans mezunu.

Muğla'da 2011-2018 yıllarında ticaret ve spor salonu işletmeciliği yaptıktan sonra 2018 sezonundan bu yana Ankara'da ikamet eden Karabalcık'ın Süpr Lig'de yer alması Muğlalı hakem meslektaşlarını sevindirdi.

Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin, yaptığı yazılı açıklamada, Karabalcık'ın geldiği noktayı önemsediklerini ve gurur duyduklarını belirterek, "Muğla'yı Süper Lig'de temsil etme başarısını gösteren hakemimize yeni sezonda başarılar dileriz." temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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