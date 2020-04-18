Hakem Çakır 'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesine çektiği video ile destek oldu Hakem Çakır 'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesine çektiği video ile destek oldu Siirt Şirvan ilçe kaymakamlığın başlattığı 'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesine başarılı futbol hakemi Cüneyt Çakır'dan da destek geldi.

Hakem Çakır 'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesine çektiği video ile destek oldu SİİRT - Siirt Şirvan ilçe kaymakamlığın başlattığı 'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesine başarılı futbol hakemi Cüneyt Çakır'dan da destek geldi. 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona- Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olan Cüneyt Çakır, Şirvan ilçe kaymakamlığın başlattığı projeye çektiği video ile destek oldu. Şirvanlı gençler için projeye çektiği videoyla destek olan Çakır, "Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesini bende destekliyorum. Gençler sağlığınız için evde kalın kitap okuyun herkese selamlar" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA