Hakaretten para cezası alan fabrika müdürü, mahkemede beraat etti

KAHRAMANMARAŞ'ta, tekstil işçisi kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü fabrika müdürü hakkında dava açtı. Duruşma olmadan dosya üzerinden yapılan yargılamada, fabrika müdürü 1300 lira adli cezaya çarptırıldı. Tekstil işçisinin avukatının mahkemenin avukatlık ücretine hükmetmemesi nedeniyle yaptığı itirazla duruşma açılıp yapılan yargılamada, fabrika müdürünün işçiye yönelik hakaret etmediğine kanaat getirilip beraatına karar verildi. İşçinin avukatı ise sanığın yargılamada beraat etmesine yönelik kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Olay, 2019 yılında Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, maaşlarının geç ödenmesini protesto eden işçiler, tekstil fabrikasının bahçesine çıktı. Tekstil işçilerinden S.M. (26), bahçede yanlarına gelen ve kendisine küfürlü konuşarak hakaret ettiğini ileri sürdüğü fabrika müdürü M.Ç. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"İlk yargılama neticesinde sanığın hakaret eylemini işlediği sabit olduğundan hakkında cezalandırılmasına karar verilmiştir. Her ne kadar verilen bu karar esasa uygun olsa da lehimize vekalet ücreti hükmedilmediğinden dolayı itiraz yoluna başvurduk. Bu itirazımız üzerine yeniden yargılanma yapıldığında mahkeme bu kez de sanığın beyanını esas alarak hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetmiştir. Bu karar kesinlikle usul ve yasaya aykırıdır. Burada önemli olan somut olayda söylenen sözünün taşıdığı anlam ve karşıdaki insanın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup olmadığıdır. Somut olayı değerlendirdiğimizde hakaret eylemi vücut bulmaktadır. Bu karar usul ve yasaya aykırı olduğu için tarafımızca istinaf yoluna başvurulmuştur. Kararın olumlu bir şekilde gelmesini bekliyoruz."