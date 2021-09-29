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HAKARET İDDİASI; SİSİ LAKAPLI SEYHAN SOYLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HAKARET İDDİASI; SİSİ LAKAPLI SEYHAN SOYLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

SOSYAL medya hesabından bir kişinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında ek savunmasının alınamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - SOSYAL medya hesabından bir kişinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında ek savunmasının alınamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Adliyeye gelen Soylu, aslında sanık olmadığını öne sürerek daha önceden şikayetçi olduğu karşı tarafın kendisine oyalama davası açtığını iddia etti.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki A.E.ve avukatı katıldı. Hakim, sanık Seyhan Soylu'ya tebligat yapılmadığını söyledi. Müşteki A.E., Soylu'dan şikayetçi olduğunu belirterek "Sanık 6 ay önce gelip benden özür diledi ancak paylaşımlarına devam etti. Ben sanığı bizzat tanımıyorum, benim tanımadığım bir şahıs benim adımı ve resmimi kullanarak sahte bir hesap açarak sanıkla iletişime geçmiş. Sanık bu şahısla iletişimine nazaran bu paylaşımları yapmıştır. Benim sanıkla bir ilişkim yoktur, gönül ilişkim söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

SANIK PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Müşteki avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep ederek "Sanık hakkında uzaklaştırma kararı almıştık, müştekinin evine gelerek aynı zamanda suç işlemiştir. Tüm deliller dosyada mevcuttur. Sanık bu şekilde paylaşım yapınca biz menajerine ulaşıp haber verdik ancak sanık paylaşımlarına devam etti" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın savunmasının ve olası mahkumiyet kararı verilmesi halinde ek savunmasının alınması amacıyla sanık Seyhan Soylu hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Adliyeye gelerek açıklama yapan Soylu, "Bu herkesin başına gelebilecek bir şey onun için genç kızlarımız özellikle hanım kardeşlerim çok dikkat etsinler çünkü bir oyun kuruyorlar. Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman yaratıyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar. Daha sonra maddi manevi olarak sizi teste sokuyorlar. Ne kadar beni seviyorsun vesaire gibi. Tabi ki genç kızların tecrübeleri olmadığından dolayı bununla ilgili veya hanımların mahrem görüntülerini elde ederek belki de çıkar amaçlı bir örgüt haline geliyorlar. Belki de bu yalnızca ekonomik olarak çok güçlü ailelerin şımarık çocuklarının, televizyon ekranına bunu yansıtarak kendi aralarında bir nevi Playstation gibi bir oyun haline getirmelerinden dolayı insanları mağdur ediyorlar. İnsanların kalpleriyle oynuyorlar, insanlara zarar veriyorlar, yüreğini acıtıyorlar. 20 bin dolar istediler benden. Ben götürdüm verdim, kendi korumalarım ve adamlarım uzaktan kamerayla da çekiyorlardı. Saatlerce 4-5 saat boyunca almadılar. Anladık ki para değil bunların amacı. 2 milyon deseydi 2 milyon verecektim. 2 milyon dolar vermeye razıydım çünkü o kadar merak ettim ki günlerce ağladığımı, yaralandığımı, canımın acıdığını, bu sürecin içerisinde iş kayıplarım, birkaç televizyon sahibiyim. Başka sektörlerde işlerim var. Yanımda 350-400 kişi çalışıyor, yani böyle bir döngünün içerisinde insan maddi ve manevi kayıplar yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti bilişim suçları, emniyet mensupları, adalet sistemi çok güçlü bunu zaten bulabilecekler. Yani onlar da oyalama, şikayetimi geri alayım diye vardır ya karşı dava açarak oyalama sistemi." dedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki A.E. ile sanık Seyhan Soylu'nun sosyal medya üzerinden tanıştığını anlatıldı. A.E.'nin Soyluyla görüşmek istemediği kaydedilen iddianamede, Soylu'nun A.E.'ye ait fotoğraflarını 13 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında paylaştığı ve 'Sapık' diyerek hakaret ettiği iddia edildi. Soylu'nun üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği de hatırlatıldı.

İddianamede Seyhan Soylu'nun Özel hayata ilişkin gizliliği ihlal etme ve Hakaret suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

HAKARET İDDİASI; SİSİ LAKAPLI SEYHAN SOYLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

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Haber: HAKARET İDDİASI; SİSİ LAKAPLI SEYHAN SOYLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI - Haberler
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