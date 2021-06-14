Hakan Yurtbaşı Sokak Modası Hakkında Bilgi Verdi

Ünlü giyim markası Catch Jeans'ın CEO'su Hakan Yurtbaşı son yılların gözde modası olan sokak modası hakkında bilgi verdi. Her geçen gün daha da ilgi gören sokak modası hakkında açıklamalarda bulunan Yurtbaşı, Catch Jeans'ın da önemli bir marka haline gelmesinde sokak modasının trendini doğru yakalamış olmasının öneminin büyük olduğundan bahsetti.

"Sokak Modası En Çok Tercih Edilen Moda"

Yurt içinde olduğu kadar tasarımları ile yurt dışında da önemli bir marka haline gelen Catch Jeans'ın CEO'su Hakan Yurtbaşı sokak modasının hiçbir zaman eskimeyen bir moda olduğundan bahsetti. Yurtbaşı şu şekilde konuştu: "Markamızın önemli bir isim haline gelmesinde en büyük etmen sokağın nabzını doğru olarak yakalayan tasarımları seçiyor olmamız. Sokak modası diğer modalar gibi stüdyolarda değil, tamamen sokaklarda doğan bir modadır. Bu yüzden gerçek yaşamı da en iyi şekilde yansıtıyor. Genelde şehir merkezlerinde gençlerin tercih ettiği bir moda olmasına rağmen günümüzde başarılı tekstil örnekleri ile her yaşa hitap etmeyi başarıyor," dedi.

"Modanın Yönünü Belirler"

Yurtbaşı açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Sokak modası günümüzde gelinen noktada modanın yönünü belirlemek için büyük bir önem taşıyor. Çok çeşitli tarzları barındıran ve herkesi içine alacak şekilde tasarım örnekleri içeren sokak modasında en büyük etmen moda devleri yerine bizzat sokakta yani günlük yaşamda olanların etkisidir. Bu sayede sokak modası çok hızlı bir şekilde değişiyor ve her zaman da zamanın ruhunu yakalamayı başarıyor," diye konuştu.

Yurtbaşı ayrıca son yıllarda sokak modasının neredeyse giyim sektörü için başlı başına bir akım haline geldiğini de vurgulayarak "Catch Jeans olarak hem yurtiçinde hem de yurt dışında önemli başarılar yakalıyoruz. Bunda her ne kadar tasarımlarımız çok beğeniliyor olsa da özellikle insanlar tarafından da sokak modasını yansıtan kıyafetlerin tercih edilmesi önem taşıyor. Sokak modası denilen moda rahat ve aynı zamanda ciddi olabilen farklı kombinasyonlar ile birlikte günlük yaşamın pek çok alanında kullanıcılara rahat ve şık görünmelerini sağlıyor. Bu sayede de sokak modası, modanın yönünü belirliyor ve sürekli olarak kendisini yeniliyor," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler