Hakan Yılmaz Ters Köşe Oynadı
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Hakan Yılmaz Ters Köşe Oynadı

Başarılı oyuncu Hakan Yılmaz, 18 yaşında yaşamını yitiren rapçi VİO anısına yayınlanan "Yan Yol Vol.2" albümünde Ezhel'in seslendirdiği 'İz Bırak' adlı şarkının klibinde rol aldı.

Hakan Yılmaz Ters Köşe Oynadı
30.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:19

Geliri genç yaşta hayatını kaybeden VİO'nun ailesine bağışlanacak olan 'Yan Yol Vol.2' albümüne destek için kamera karşısına geçen Hakan Yılmaz, klipte alışılagelmişin dışındaki oyunculuk performansı ve canlandırdığı depresif karakterle büyük beğeni topladı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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