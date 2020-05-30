Hakan Yılmaz Ters Köşe Oynadı Başarılı oyuncu Hakan Yılmaz, 18 yaşında yaşamını yitiren rapçi VİO anısına yayınlanan "Yan Yol Vol.2" albümünde Ezhel'in seslendirdiği 'İz Bırak' adlı şarkının klibinde rol aldı.

Geliri genç yaşta hayatını kaybeden VİO'nun ailesine bağışlanacak olan 'Yan Yol Vol.2' albümüne destek için kamera karşısına geçen Hakan Yılmaz, klipte alışılagelmişin dışındaki oyunculuk performansı ve canlandırdığı depresif karakterle büyük beğeni topladı.& ;



