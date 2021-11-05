Hakan Ural programdan ayrıldı m? Hakan Ural neden ayrıldı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyiciler ünlü ismin programdan ayrılıp ayrılmadığını ya da hasta olup olmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından Hakan Ural açıklama yaptı. Peki, Hakan Ural neden yok, programdan ayrıldı mı? Hakan Ural hastalığı ne? İşte yaptığı o açıklama..

HAKAN URAL PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

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